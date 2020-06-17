سميرة سعيدة مطلوبة في جوجل السعودية لهذا السبب

أحتلت الفنانة المغربية سميرة سعيدة، "التريند" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت سميرة سعيد، على مقطع فيديو، نشرته وهي تمارس الرياضة، باستخدام دراجة، قائلة :" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".

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ويشار إلى أن سميرة سعيد، تستعد لتسجيل أغنية من ألبومها

الجديد "قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان.

والجدير بالذكر أن آخر عمل قدمته سميرة سعيد للجمهور، كانت تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، ومن توزيع نادر حمدى.