فن ومشاهير

سميرة سعيدة مطلوبة في جوجل السعودية لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أحتلت الفنانة المغربية سميرة سعيدة، "التريند" بالمملكة العربية ، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع  الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات مكافحة انتشار .

 

وعلقت سميرة سعيد، على  مقطع فيديو، نشرته وهي تمارس ، باستخدام دراجة، قائلة :" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Advertisements

 

ويشار إلى أن  سميرة سعيد، تستعد لتسجيل أغنية من ألبومها

الجديد "قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان.

 

 

والجدير بالذكر أن آخر عمل قدمته سميرة سعيد للجمهور، كانت تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"،  الذي  عرض خلال شهر رمضان الماضى،  من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، ومن توزيع نادر حمدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيدة مطلوبة في جوجل السعودية لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا