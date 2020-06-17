أوضحت الفنانة الشابة سمر مرسي عن أكثر التحديات التي واجهتها في تقديم شخصية ميرنا بمسلسل ونحب تاني ليه، والتي قدمتها في موسم رمضان الماضي. كشفت مرسي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن ردود أفعال الشخصية كانت التحدي الأكبر لها وذلك لأن " ميرنا " أكثر هدوءً منها فكان يجب عليها السيطرة على نبرات صوتها وانفعالاتها. ردود أفعال الشخصية كانت التحدي الأكبر لها وذلك لأن " ميرنا " أكثر هدوءً منها فكان يجب عليها السيطرة على نبرات صوتها وانفعالاتها. Advertisements وأضافت سمر مرسي أن ردود الأفعال كان التحدي الوحيد لها مع شخصية " ميرنا ". يذكر أن سمر مرسي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بدور ميرنا في مسلسل ونحب تاني ليه، المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي وغيرهم من النجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر سمر مرسي للوفد: ردود أفعال ميرنا في "ونحب تاني ليه" كانت التحدي الأكبر لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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