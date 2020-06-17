شـاهد .. محمود حميدة وسط الأطفال من كواليس "الغسالة"

نشر الفنان محمود حميدة، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "الغسالة"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وسط عدد من الأطفال .

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام

عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كلاً من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎ .‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى .