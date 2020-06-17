كشفت الفنانة الشابة سمر مرسي عن أنها تفضل تقديم الشخصيات المركبة والمعقدة والتي تحمل تفاصيل كثيرة بين طياتها.
وأوضحت سمر مرسى في تصريح خاص لبوابة الوفد أن الممثل يستمتع بأداء تلك الأنماط من الشخصيات بسببالزخم الشديد في تفاصيلها وهو الأمر الذي يصنع الحيرة لدى الجمهور.
وأضافت أن هذا العام كانت ترغب في البحث عن دور أكثر هدوءًا وفيه عمل خفيف ولايت،واعتذرت بالفعل عن أكثر من دور حتى وجدت ضالتها في شخصية ميرنا بمسلسل ونحب تاني ليه.
الجدير بالذكر أن سمر مرسي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بدور ميرنا في مسلسل ونحب تاني ليه، المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سمر مرسي لـ"الوفد": أحب الشخصيات المركبة واستمتع بتقديمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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