فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد – اول تصريح من سما المصري من داخل السجن

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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بعد أن أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس ​​ أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، قالت النيابة العامة إنه تبين لها من تصفح أحد هواتف المصري إنشاؤها العديد من الحسابات، على خلاف ما أعلنت.
وأضافت النيابه أنها عندما واجهتها بذلك بررت إنشاءها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أي منها، خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت سرقته، وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات.
وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام والتي تبين منها إذاعتها بثا مباشرا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك

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