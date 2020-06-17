تراند اليوم : اتفرج – سما المصري عايز تعمل تأمين على مؤخرتها بعد هذا الفيديو

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنانة المصرية ​سما المصري​ وهي بالمايوه وتستعرض مؤخرتها.

وعلّقت سما المصري على الفيديو، قائلة: “الفيديو دا فيه كل صور المايوه للي بيسالني عليها وياريت اللي يعرف اي شركه تامين للتامين علي المؤخره يبلغني عشان الحسد اشتغل جامد…..ارجوكم كفايه نق ماشيه بالزق”.

وقد عودتنا سما المصري على جرأتها في تصرفاتها وفي صورها التي تتخذ موضع الايحاءات الجنسية، حيث كانت قد نشرت قبل أيام عبر صفحتها الخاصة على حد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وهي عارية تماماً، خصوصاً في القسم الاعلى من جسمها ووضعت يديها على صدرها.