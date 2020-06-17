تراند اليوم : مايا دياب تُطلق أغنية “نهارنا وردي”

طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب أغنيتها الجديدة “​نهارنا وردي”، وذلك على أحد التطبيقات الموسيقية، وهي أغنية شعبية وإيقاعية ستنال اعجاب العديد من الجمهور كالأغاني السابقة، نظرا لإختيارات مايا الفنية الموفّقة.

وأطلّت مايا منذ قليل في برنامج “ضحك ولعب وجد” مع الاعلامي محمد قيس” تحدّثت من خلاله في الكثير من الأمور وقدّمت باقة من أجمل الأغاني.

يذكر أن مايا دياب تتحضر لإطلاق حفل جديد مباشر على “يوتيوب” تقدم فيه أغنيات كثيرة، وهو الحفل الثالث لها بعد أن كانت أولى الفنانات اللواتي قدمن هذا النوع من الحفلات في هذه الفترة.