تراند اليوم : قريباً.. هنا الزاهد تعود لـCBC بحلقات جديدة من «هزر فزر»

عرضت قناة cbc برومو جديد لبرنامج “هزر فزر”، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، ويشمل لقطات من الحلقات الجديدة المقرر عرضها قريبًا على شاشتها.

البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب.

ظهر في البرومو العديد من النجوم، من بينهم كريم فهمي وحنان مطاوع وداليا مصطفى ومحمود البزاوي ومحمود عبد المغني وأحمد داود وعلا رشدي وناهد السباعي، وغيرهم الكثير.

يشار إلى أن برنامج “هزر فزر” بدأ عرضه في مارس الماضي، وتوقف بسبب شهر رمضان الفضيل، ومن المقرر استكمال عرض حلقاته قريبا عبر شاشة cbc.