تراند اليوم : OSN تطلق قناة مؤقتة تحتفي بأعمال النجم توم كروز هذا الشهر

الشبكة الترفيهية الرائدة تعرض أفضل أفلام الممثل الهوليوودي الحافلة بالتشويق والإثارة في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 يونيو 2020: أعلنت OSN عزمها إطلاق القناة المؤقتةCruise Control المخصصة لأعمال النجم توم كروز في 19 يونيو عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت السعودية/10 صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث تدعو الشبكة الترفيهية الرائدة عشاق أفلام الإثارة والتشويق إلى عدم تفويت الفرصة ومتابعة أروع أفلام الممثل الشهير احتفالاً بيوم ميلاده في 3 يوليو القادم.

وستبث القناة 19 من أفضل أفلام كروز لغاية 4 يوليو، بما فيها Top Gun (1989) وMission: Impossible – Fallout (2018)، علاوة على فيلمه الحائز على جائزة الأوسكار Born on the Fourth of July، وغيرها من الأفلام المليئة بالأحداث الحماسية.

ويُعرَف توم كروز بأنه من كبار نجوم هوليوود وأحد أشهر الممثلين الأمريكيين، بالإضافة إلى كونه منتج معروف. وقد فاز كروز بالعديد من الجوائز، بما فيها ثلاث جوائز جولدن جلوب، وتمّ ترشيحه ثلاث مرات لنيل جوائز أوسكار.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأفلام المعروفة للممثل الشهير ستتوفر أيضاً عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

للمزيد من الصور يرجى الإطلاع على هذا الرابط.

المجموعة الكاملة لأفلام توم كروز التي ستعرض على القناة المؤقتة:

· Top Gun (1986)

· The Color of Money (1986)

· Cocktail (1988)

· Rain Man (1988)

· Born on the Fourth of July (1989)

· Days of Thunder (1990)

· Far and Away (1992)

· The Firm (1993)

· Vanilla Sky (2001)

· Collateral (2004)

· War of the Worlds (2005)

· Jack Reacher (2012)

· Jack Reacher: Never Go Back (2016)

· Mission: Impossible (1996)

· Mission: Impossible 2 (2000)

· Mission: Impossible lll (2006)

· Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

· Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

· Mission: Impossible – Fallout (2018)