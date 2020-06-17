تراند اليوم : هكذا جاء تعليق مايا دياب علي إنتحار سارة حجازي – شاهد

علقت الفنانة مايا دياب على انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، وكذلك الفنان الهندي الشاب سوشانت راجبوت.
وكتبت مايا دياب عبر حسابها على تويتر: “التنمر وعدم قبول الآخر بخلوا الإنسان أوقات يجرب يلاقي السلام بس بغير مكان مش على هالأرض. ما تساهموا بالتنمر ما تكونوا جزء منو”.
وتابعت: “علموا ولادكم يكبروا ما يحكموا عالآخرين لا بالشكل ولا بالفعل ما حدا بيعرف شو في عند التاني. الله يرحمكن سارة حجازي وسوشانت راجبوت”.
يشار إلى أن مايا دياب قدمت مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها.