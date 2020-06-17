تراند اليوم : هكذا جاء تعليق مايا دياب علي إنتحار سارة حجازي – شاهد

علقت الفنانة مايا دياب على انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، وكذلك الفنان الهندي الشاب سوشانت راجبوت.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها على تويتر: “‏التنمر وعدم قبول الآخر بخلوا الإنسان أوقات يجرب يلاقي السلام بس بغير مكان مش على هالأرض. ما تساهموا بالتنمر ما تكونوا جزء منو”.

وتابعت: “علموا ولادكم يكبروا ما يحكموا عالآخرين لا بالشكل ولا بالفعل ما حدا بيعرف شو في عند التاني. الله يرحمكن ‎سارة حجازي وسوشانت راجبوت”.

يشار إلى أن مايا دياب قدمت مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها.