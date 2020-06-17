هل تذكرون الطفلة جنا عمرو؟ هكذا اصبحت شابة تنافس منة عرفة في الجمال

شاركت الفنانة الشابة جنا عمرو جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لها ظهرت من خلالها وهي تحتفل بعيد ميلادها ال 15 وعلقت علي الصورة وقالت "في عيد ميلادي الـ15 عاوزه أشكركم كلكم علي دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا. بحبكوا اوي"، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها الذين أكدوا ان ملامحها تغيرت تماما عما كانت تظهر كطفلة صغيرة في الأعمال الفنية التي قدمتها . وأكد البعض انها اصبحت تنافس منة عرفة في الجمال

كما تعرضت لبعض الانتقادات بسبب أستخدامها بعض مستحضرات التجميل بالرغم من إنها مازالت طفلة في أعين الكثيرين ونصحها عدد كبير من محبيها ألا تنجرف وراء مواقع التواصل أن تضع كافة تركيزها في عملها فقط، وحذروها من أن تتجة لمواقع التواصل لكي تظل مشهورة .

يشار إلي ان الطفلة جنا عمرو كان أخر أعمالها فيلم فوبيا الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم رانيا محمود ياسين وعمرو رمزي وراندا البحيري ونهال عنبر ومريهان حسين وأحمد راتب ورامي غيط، والذي لم يحقق أي نجاحات تذكر، وبعدها لم تشارك في أي عمل عمل فني أخر.

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