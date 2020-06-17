فيديو نادر لمحمد رمضان يقلد احمد زكي منذ 14 عام

حالة من الجدل الشديد اثارها الفنان محمد رمضان خلال الايام الماضية بعد ان اعلن عن استعداده للبدء في التحضير لمسلسله الجديد الامبراطور الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل والذي سيقدم من خلاله شخصية النجم الراحل احمد ذكي. وشارك رمضان جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور انستقرام بمقطع عمره 14 عام ظهر من خلاله وهو يقلد الفنان احمد ذكي وعلق عليه قائلا "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

يشار الي ان الاخبار التي انتشرت حول هذا العمل افادت بان الكاتب الكبير وحيد حامد سيقوم بكتابة المسلسل وهذا ما نفاه وحيد حامد في تصريحات صحفية قائلا انه تلقي اتصالا تليفونيا من المخرج محمد سامي نهاية شهر رمضان الماضي وعرض عليه فكرة تقديم مسلسل عن احمد ذكي وطلب منه ان يقوم بكتابتها ولكنه اعتذر له بسبب انشغاله بكتابة الجزء الثاني من مسلسل الجماعه، واعرب له عن رضاه بالفكرة المطروحة. كما تردد بعد ذلك ان المخرجة كامله ابو ذكري ستقوم باخراج العمل ولكن لم يعلن هذا بشكل رسمي حتي الان .



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