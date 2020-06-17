مطربة مصرية شهيرة تجري تحليل كورونا والنتيجة ايجابية!

أعلن الموزع الموسيقي خالد نبيل شقيق الفنانة نهال نبيل أن الحالة الصحية لشقيقته مستقرة تماما وفي تحسن مستمر، وما زالت تتلقي العلاج حتي الأن في مستشفي العزل، وأجرت الفنانة نهال نبيل خلال الساعات الماضية المسحة الثانية وأظهرت النتيجة إيجابية للمرة الثانية، لذلك قرروا الإستمرار في تلقي العلاج داخل المستشفي.

يشار إلي أن المطربة نهال نبيل قد أحتجزت بالمستشفي هي ووالدتها بعد ان تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، وقاما بعدها بالتواصل مع وزارة الصحة وبعدها تم نقلهم لمستشفي العزل فورا .

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يشار إلي أن الفنانة نهال نبيل من أشهر المطربات الذين تركوا بصمة بصوتهم من خلال الكثير من الأعمال منها فيها شي وباشوف بعيني وباعيش أوقات .

جدير بالذكر ان هناك عدد كبير من نجوم الفن قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنهم من تحسنت حالته الصحية وهزم هذا المرض مثل الفنان كريم قاسم والفنانة إيمان العاصي، ومنهم من مازال يرقد بالمستشفي حتي الان لتلقي العلاج ولكن حالته الصحية في تحسن ملحوظ مثل الفنانة رجاء الجداوي والتي كانت أول نجوم الفن الذين أعلنوا عن أصابتهم بفيروس كورونا.

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