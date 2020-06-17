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أحتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد زواجها الخامس، وقامت بنشر مجموعة من الصور المميزة لها مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وأظهرت الصور الكثير من اللحظات الرومانسية التي قضوها طوال الخمس سنوات الماضية .
وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي كان أغلبها دعاء بأن تعيش حياة سعيدة وهادئة بعيدا عن أي أزامات أو خلافات .
يشار إلي ان الفنانة أيتن عامر قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية مع الفنانة ياسمين صبري ونهال عنبر وأحمد مجدي ومحمود البزاوي وأشرف زكي وإدوارد وهبة عبد الغني وهبة مجدي ودياب وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، وأستطاعت أيتن عامر ان تحقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال دورها الذي جسدته في العمل والذي أشاد به الكثيرين من جمهورها ومحبيها والنقاد الفنين .
كما شاركت أيضا في أحد حلقات مسلسل رجالة البيت الذي قام ببطولته أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد وويزو ولكنه لم يحقق أي نجاحات وتعرض لهجوم شديد حتي أن صناعه خرجوا وأعترفوا أنهم اخفقوا في تقديم هذا العمل ووعد احمد فهمي جمهوره أن ينتقي أدواره بعد ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجها الخامس.. 5 اطلالات رومانسية لايتن عامر مع زوجها أشعلت السوشال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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