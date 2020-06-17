بيومي فؤاد يتحدى الكورونا ويحتفل بعيد ميلاده داخل لوكيشن التصوير

احتفل الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده الخامس والخمسين اليوم الثلاثاء داخل لوكيشن تصوير عمل جديد بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فاجأه الفنانين المشاركين معه فى البطولة باحضار تورتة والاحتفال معه بعيد ميلاده. وحرص عدد كبير من محبيه بتهنئته عبر حساباته الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماع، كما قام البعض منهم بنشر مصطع مصور من أحد البرامج الشهيرة التي حل بها الفنان بيومي فؤاد ضيفا علي أحد حلقاتها وكان يتحدث عن مشواره الفني والصعاب التي تعرض لها خلال مرحلة الدراسة وأنه كان يستغل فترة توقف الدراسة والأجازة ويبحث عن أعمال مختلفة تساعده علي الميعشة، حتي انه أضطر للعمل في أحد المطاعم الكبري والشهيرة في تنظيف الأسمالك وكان ينتظر حضور نجوم الفن ليلتقط معهم صور تذكارية .





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يشار إلي أن الفنان بيومي فؤاد قد أوقع نجله في موقف محرج خلال الفترة الماضية ونشر نجله عبر حسابه الشخصي كافة تفاصيل هذه الأزمة المضحكة وقال "راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.

وأضاف "ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم".

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