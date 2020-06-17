هجوم على سامح حسين بعد سخريته من الفنانة فاتن حمامة

قال الفنان سامح حسين إن بعض الفتيات في فترة الخطوبة بتكون "عاملة نفسها" مثل فاتن حمامة.

تابع حسين خلال حواره إلى برنامج راجل و2 ستات الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة ON، اليوم الاثنين، أن فترة الخطوبة مهمة جدًا ويجب أن يكون بها ثقة كبيرة متبادلة وليس اختبارت بين الطرفين وسط صراحة بدون تجمل، لأن في فترة الخطوبة الرجل "بيكون عامل فيها دونجوان عصره"، ولهذا يجب أن لا تزيد فترة الخطوبة عن العام. وتسببت تصريحات سامح في هجوم البعض عليه حيث اتهموه بالسخرية من سيدة الشاشة العربية فيما أكد البعض انه لم يقصد اي اهانة وان كلامه منطقي ومرتب..

وكشف الفنان خلال اللقاء نفسه أنه اعتاد على أن يحكي كل شيء لزوجته و"يفضفض معها" حول كافة مشاكله التي يتعرض لها سواء في العمل أو غيره، مشيرًا إلى أن الصديق "الأنتيم" يظهر حين يكون الزوج والزوجة غير متفاهمين ولا يسمعون بعضهم البعض وهنا يكون دوره هو التدخل بعقلانية.

شدد سامح حسين على ضرورة أن يكون لدة الزوجة ذكاء في كيفية استيعاب زوجها والاستماع له ولمشاكله حتى لا يكون لديه صديقة يحكي لها كل شئ عن حياته وحينها تصبح مشكلة.

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