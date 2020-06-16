بشير الديك يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل "الإمبراطور أحمد زكي"

أكد السيناريست المصري بشير الديك إنه تعاقد رسميا على كتابة مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول رحلة صعود الفنان المصري الراحل أحمد زكي.



وقال "الديك" لـ"الخليج 365" إنه شعر بسعادة كبيرة بعد ترشيحه من قبل شركة "سينرجى" لكتابة مسلسل عن أحمد زكي، مؤكدا أنه شعر برهبة في الوقت نفسه لأن الراحل كان نجما كبيرا وله قاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي، كما أن حياته مليئة بالأحداث الدرامية والمحطات المهمة.

وعن الصداقة التي جمعت بينه والراحل أحمد زكي قال: "علاقتي بالفتي الأسمر بدأت بعد فيلم (طائر على الطريق) عام 1981 وكنت كاتبا للقصة وكان هذا الفيلم أول بطولة مطلقة له، بعدها نشأت بيننا علاقة ود واستمرت حتى رحيله عن الحياة".





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وحول عدد الأفلام التى جمعت بينهما قال: "لا أتذكر العدد بالظبط، لكني يكفيني أن ما قدمه معي أصبحت علامات في مشواره وحققت نجاحات كبيرة منها (موعد على العشاء، النمر الأسود، الهروب)".

وعن المراجع التي سيعتمد عليها في الكتابة قال: "سأعتمد على الإنترنت خاصة أن المسلسل يرصد رحلة صعود فنان جاء من الشرقية وبداخله حلم الشهرة والانطلاق، ولن أجلس مع أي أحد من أفراد أسرته؛ لأن الفنان الراحل كان دائم الحديث معي عن حياته وتكلم عن البدايات و الطفولة كثيرا".

وتابع: "أحاديث أحمد زكي معي أكبر من أي مرجع لأنها لا تنسى أبدا ومحفورة بداخلي".

وعن الوقت المحدد لكتابة القصة قال: "سأجتمع خلال 10 أيام مع حسام شوقي مدير عام شركة سينرجى والفنان محمد رمضان للاتفاق على شكل المعالجة الدرامية ثم أبدا في الكتابة مباشرة لأن العمل مقرر عرضه في رمضان 2021".

وبسؤاله عن اسم المخرج المرشح للعمل قال: "كاملة أبوذكري أبرز مرشحة حتى الآن وينافسها محمد شاكر خضير مخرج مسلسل (جراند أوتيل)".