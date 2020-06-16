بشير الديك "أب بديل" لمسلسل أحمد زكي.. ومحمد رمضان يكشف سر الاختيار

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، مساء الثلاثاء، التعاقد مع السيناريست بشير الديك لتأليف مسلسل "أحمد زكي".

وكتب رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله اليوم تمَّ التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)".

وأضاف: "ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي (موعد على العشاء) و(ضد الحكومة) و(طائر على الطريق) و(النمر الأسود)".

ونشر رمضان صورة من جلسة جمعته ببشير الديك وحسام شوقي مدير شركة "سينرجي" منتجة المسلسل.





في السياق، أعلن المخرج محمد سامي اعتذاره عن العمل في مسلسل رمضان الجديد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، وقال إنَّ انسحابه لا يعني وجود خلافات بينه وبين محمد رمضان.

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وأشار إلى أنَّه عندما علم باعتذار السيناريست وحيد حامد عن عدم كتابة العمل، تعاقد على إخراج مسلسل "نسل الأغراب "الذي يجمع أحمد السقا وأمير كرارة.

وأكد سامي أن مسلسل أحمد زكي يحتاج إلى مجهود كبير ووقت طويل حتى يخرج بالشكل اللائق، متمنياً من المخرج الذي سيتعاون معه محمد رمضان أن يهتم بالتفاصيل ويراعي الدقة في اختيار الشخصيات التي ستجسد أقرب الناس إلى الفنان الراحل مثل زوجته هالة فؤاد وصديق عمره ممدوح وافي.

وكان وحيد حامد أعلن أنَّه اعتذر عن كتابة المسلسل لانشغاله بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".

وقال حامد لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "لا أعرف مصدر الضجة التي حدثت حول مسلسل أحمد زكي، الحكاية باختصار شديد إنني تلقيت اتصالاً تليفونياً من المخرج محمد سامي في نهاية رمضان الماضي وكان برفقته الفنان محمد رمضان".

وأضاف: "كانت المكالمة تحمل وداً شديداً والهدف منها الاطمئنان على حالتي الصحية، و فجأة أخبرني محمد سامي بأنه يريد عمل قصة أحمد زكي في مسلسل، اعتذرت طبعاً لأنني مشغول في الوقت الحالي بكتابة الجزء الثالث من (الجماعة)، ولكن محمد سامي ضغط على وقال لي إنه سوف ينتظرني ويقدم العمل في 2022".

وتابع حامد: "الموضوع كله مجرد مجاملة لكن الحقيقة إنني اعتذرت بالفعل، ولن أكتب شيئاً عن حياة أحمد زكي إلا بعد الانتهاء من الجزء الثالث لمسلسل (الجماعة)".