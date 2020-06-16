شكرا لقرائتكم شريف منير يتوعد شاباً أساء لابنتيه.. "سأجعلك عبرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الفنان المصري شريف منير عازم على تنفيذ تهديده بحق من أساؤوا إلى عائلته وابنتيه باللجوء للقضاء، بسبب الصورة التي نشرها لابنتيه فريدة وكاميليا من أجل تعريف الجمهور عليهما، فكانت الصدمة في انتظاره بعد استقباله لعدد من التعليقات المسيئة التي تناولت الطفلتين وأسرته.

تلك التعليقات التي دفعت الأسرة أن تطلب من الفنان المصري حذف الصورة بعد الجرح النفسي الذي تسببت فيه التعليقات، وهو ما استجاب له قبل أن يعيد نشرها ويوجه رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى عائلته، مع وعد باللجوء إلى القانون.

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ويبدو أن هناك ضحية أولى لهذا الأمر، بعدما علق شاب يدعى محمد أيمن على الصورة بشكل غير لائق، ووصف الطفلتين بأوصاف لا تليق وتسيء لأسرة الفنان المصري.

تعليق قد يتجاهله البعض في كثير من الأحيان، وقد يضطر البعض الآخر إلى حذفه دون الإشارة إليه، إلا أن شريف منير كان له رأي آخر بعدما رد على صاحب التعليق مؤكدا أنه حصل على نسخة من التعليق، وسيقوم بتحرير محضر في مباحث الإنترنت، موجها للشباب رسالة تؤكد أن الندم لن يفيد قائلا "لو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك".

كما وعده بأن السجن في انتظاره قائلا "هسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك"، تلك الكلمات الغاضبة التي توحي بأن شريف منير لن يتنازل عن حقه هذه المرة بسبب ما حدث لأسرته.