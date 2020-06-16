شكرا لقرائتكم خبر عن هل كليب Bloody Valentine كان بداية قصة حب ميجان فوكس وMachine Gun Kelly؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كليب " Bloody Valentine " لنجم الراب الشهير Machine Gun Kelly و الذي شاركت به النجمة العالمية ميجان فوكس بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما الغرامة التي تم تأكيدها أمس بأول ظهور رسمي لهما ، وأعتبر الكثيرين أن كليب " Bloody Valentine " أنه مجرد عمل غنائي اطلقه النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) و لم يعلموا أنه هناك قصة حب جمعت الطرفين.

حقق كليب " Bloody Valentine " الذي أطلقه Machine Gun Kelly في 20 مايو الماضي عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " أكثر من 19 مليون مشاهدة في أقل من شهر علي إطلاقة ، و من المؤكد بعد الظهور الرسمي للثنائي سيوضع الكليب من جديد تحت الأضواء و سيحقق نسب مشاهدة أكبر .

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من الكليب من الكليب

وجاءت ارتباط ميجان فوكس بالنجم Machine Gun Kelly بعد انفصالها عن زوجها براين أوستن جرين بعد زواج استمر 10 سنوات كاملة و إنجاب 3 أطفال .







