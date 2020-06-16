- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن هل كليب Bloody Valentine كان بداية قصة حب ميجان فوكس وMachine Gun Kelly؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كليب " Bloody Valentine " لنجم الراب الشهير Machine Gun Kelly و الذي شاركت به النجمة العالمية ميجان فوكس بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما الغرامة التي تم تأكيدها أمس بأول ظهور رسمي لهما ، وأعتبر الكثيرين أن كليب " Bloody Valentine " أنه مجرد عمل غنائي اطلقه النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) و لم يعلموا أنه هناك قصة حب جمعت الطرفين.
حقق كليب " Bloody Valentine " الذي أطلقه Machine Gun Kelly في 20 مايو الماضي عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " أكثر من 19 مليون مشاهدة في أقل من شهر علي إطلاقة ، و من المؤكد بعد الظهور الرسمي للثنائي سيوضع الكليب من جديد تحت الأضواء و سيحقق نسب مشاهدة أكبر .
من الكليب
وجاءت ارتباط ميجان فوكس بالنجم Machine Gun Kelly بعد انفصالها عن زوجها براين أوستن جرين بعد زواج استمر 10 سنوات كاملة و إنجاب 3 أطفال .
كانت هذه تفاصيل خبر هل كليب Bloody Valentine كان بداية قصة حب ميجان فوكس وMachine Gun Kelly؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.