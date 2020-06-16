شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى صورة جديدة مع محمد جمعة.. ومتابعوه: هيعملوا مهرجان كله رايح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال على مشاركة متابعيه بصورة جديدة مع الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن تعاون جديد مرتقب بينهما.

وسرعان ما استقبل مطرب المهرجانات الشعبي الكثير من التعليقات والإعجابات على الصورة التى نشرها، وأبدى الكثير تساؤلهم على الصورة عن اسم المهرجان المرتقب، وكتب أحدهم: "هتعملوا مهرجان كله رايح ولا إيه؟".

View this post on Instagram Soon 👌 A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Jun 16, 2020 at 8:59am PDT Advertisements A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Jun 16, 2020 at 8:59am PDT

وشارك كمال منذ ساعات، مقطع فيديو مع الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا: "مريم في أمان"، في إشارة إلى الطفلة "مريم" ابنة "رضوان البرنس في مسلسل "البرنس" الذي لعب فيه النجم محمد رمضان دور البطولة بمشاركة عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد زاهر وإدوارد ومحمد جمعة.

وقال عمر كمال في الفيديو: "بصوا يا جماعة.. الراجل اللي أقدمه النهاردة عايز أشكره، والمصريين كلهم عايزين يشكروه، على جدعنته وعلى اللي عمله"، ومن ثم ظهر في الفيديو النجم محمد جمعة الذي قال مازحا: "صباح الفل يا عمورة.. مساء الفل على كل الناس الحلوة وحبايبنا والناس اللي كانت بتطمن ع مريم.. مريم في أمان".

على صعيد آخر، علق المطرب عمر كمال على قرار ضبطه وإحضاره، للتحقيق معه بمشاركته فى إحياء حفل زفاف بالإسماعيلية، مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف عمر كمال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالفعل تم طلبه من نيابة الإسماعيلية، وعن تفاصيل الواقعة قال: "الفرح منذ أسبوعين، ولم أقم بالغناء فيه، بل تمت دعوتنا كمعزومين وليس من أجل الغناء وإحياء الفرح".