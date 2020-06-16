شكرا لقرائتكم خبر عن أحمر شفاه وبنطلون مقطوع.. صبا مبارك تخطف الأنظار إليها بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار إليها فى جلسة تصوير جديدة، نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهرت فيها وهي ترتدي بنطلون مقطع وبلوزة باللون الأبيض والأسود، مع ميكاب خفيف وأحمر شفاه.





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على جانب آخر شاركت النجمة الأردنية جمهورها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فى وقت سابق بصور جديدة مع شقيقتها آية، معلقة عليها قائلة: "أنا واختي.. هى ضهرى"، كما حظت الصورة بالكثير من التعليقات والإعجاب بها، حيث علق البعض على التشابه فى ملامحهما.

وكانت وجهت النجمة صبا مبارك رسالة غاضبة لتؤكد بها رفضها للعنصرية والقتل على أساس اللون والجنس والدين، مشيرة إلى استيائها من المزايدات التي تلمح لعدم الإهتمام بالفلسطينيين وما يحدث بهم من اضطهاد على الرغم من الانتفاض من أجل مقتل جورج فلويد الرجل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية.

وكتبت صبا مبارك عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "لا للعنصرية.. لا للقتل حسب العرق واللون والدين والتوجه.. لا للظلم وقتل الفلسطينيين.. من أول الزمان لليوم.. بدون ما حدا يزايد على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين أو العراق أو أي مكان.. أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها.. ضد الظلم والاستبداد والإقصاء والعنف والقهر.. ضد الجوع وسلطان المرض والتهجير".