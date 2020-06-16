شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على الحجار يستضيف الفنان حسن فؤاد فى الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف النجم على الحجار الفنان حسن فؤاد فى الاستوديو الخاص به، وعبر فؤاد عن احترامه وحبه لموهبة على الحجار، وأنه تعلم الغناء والدراما منه واصفا الحجار بالعبقرى وأنه هرم من أهرامات مصر.

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ورحب على الحجار بزميله حسن فؤاد شاكرا إياه على تلك الكلمات، وأكد الأخير دور الحجار فى حفر الدراما فى وجدان الناس قائلا: "محدش هيغنى اللى غناه على الحجار".

وكان حسن فؤاد قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.