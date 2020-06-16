شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ بيومى فؤاد بعيد ميلاده: السنة دى كنت محظوظة إن احنا اشتغلنا مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا على تهنئة الفنان بيومى فؤاد بمناسبة حلول عيد ميلاده الخامس والخمسين اليوم الثلاثاء، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها.

ونشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع تويتر صورة من كواليس مسلسل خيانة عهد الذى عرض فى رمضان الماضى، وجمعها بالفنان بيومى فؤاد، وقالت: "السنة دي أنا كنت محظوظة إن إحنا اشتغلنا مع بعض.. كل سنة وأنت سعيد وطيب كل سنة وإنت سبب في ضحكة وسعادة حبايبك اللي حواليك.. وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح ودايما تكون مرتاح البال".



يسرا

يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد احتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين اليوم الثلاثاء داخل لوكيشن تصوير عمل جديد بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فاجأه الفنانون المشاركون معه فى البطولة بإحضار تورتة والاحتفال معه بعيد ميلاده.

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يسرا وبيومى فؤاد

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد شارك في شهر رمضان الماضى فى مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شارك أيضاً فى رمضان الماضى بمسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.