شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن صورة خطوبتها المتداولة : بلاش إشاعات فارغة عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة وعلقوا عليها "من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع".

”الخليج 365” تواصلت مع النجمة سوسن بدر، وعلقت على الامر قائلة : "كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018.

وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.

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ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.