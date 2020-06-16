ماذا قال طارق الشناوي عن اختيار بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور" لمحمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على تعاقد السنياريست والكاتب الكبير بشير الديك، على كتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكي، على أن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومقرر له العرض في رمضان المقبل، ووصفه بالاختيار "الصائب".

وقال "الشناوي"، لـ"الخليج 365"، " اختيار بشير الديك لكتابة المسلسل صائب جدا، فهو من أهم كُتاب السيناريو في العالم العربي، وجمعته بـ "زكي"، علاقة وطيدة: "وبالجيل كله اللي صنع نجومية أحمد زكي وهم عاطف الطيب ومحمد خان وخيري بشارة، على اعتبار إنهم في البدايات وساهموا في صنع نجومية أحمد زكي".

وأضاف الناقد الكبير: "زي ما كان وحيد حامد اختيار صائب لـ محمد مضان وسامي إنه يكتب، أنا شايف إن بشير أيضًا اختيار صائب، وده لسببين.. الأول الموهبة ككاتب سيناريو له باع طويل وإنجازات والسبب التاني إنه هو نفسه مصدر لأحمد زكي، اختيار صائب جدا أن يكون المصدر هو الكاتب".

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وتعاقدت شركة سينرجي، مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.