"آخر من حاور العندليب ومخرجون عرضوا عليها التمثيل".. معلومات عن الإذاعية الراحلة نهى العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

رحلت الإعلامية الإذاعية نهى العلمي، مذيعة شبكة صوت العرب، عن عالمنا، اليوم الثلاثاء.

وبسبب ظروف كورونا الحالية، اقتصر الأمر على إقامة جنازة لها دون عزاء.

وقالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، إن الإعلامية نهى العلمى توفيت منذ قليل، ومن المقرر أن نعيد إذاعة ‏أشهر برامجها خلال الفترة المقبلة، إذ أن الراحلة من رواد إذاعة صوت العرب.‏

شاركت في تقديم برنامجين شهيرين هما "اللقاء المفتوح"، و"سهرة الأحد" و"رحلة بلا سفر"، و"العالم من خلالهم"، و"دعوة على السحور".

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وعن عملها في "صوت العرب"؛ قالت في حوار سابق مع مجلة الإذاعة والتليفزيون: "طلبت من أحمد سعيد أن أعمل في صوت العرب، وقابلت كامل البيطار وقلت له: (كنت أعمل برنامجك مع عمال العرب، وأنا فى الإعدادية".. وتسلمت العمل فى منوعات صوت العرب وظللت لفترة أتدرب مع أحمد حمزة وعبدالله قاسم والمخرج عادل جلال على تقديم البرامج وعمل المونتاج وإجراء اللقاءات لمدة عام تقريبا، وبعدها بدأت تقديم برامج منها برنامج صحافة)".

وعن كواليس تسجيله مع عبدالحليم حافظ قبل وفاته، قالت: "في أثناء تقديمي لبرنامج أهل المغنى، الذى يسجل مع مطربين وملحنين ومؤلفين فوجئت بالكاتب عصام بصيلة يقول لى: (لماذا لم تسجلى مع عبدالحليم؟)، فقلت له إننى فشلت في الحصول على موعد معه، وحدد لي بصيلة موعدا وكان فى بروفة لحفله الأخير، والمفترض أن أسجل معه 10 دقائق، لكني سجلت ساعة كاملة وأذيعت منها دقائق، وعندما توفي العندليب بعد الحلقة طلبت المحطة منى تجهيز الحوار لتتم إذاعته بالكامل، لذا كنت آخر من سجل معه من مذيعات الإذاعة".

وعن نشأتها، قالت: "والدى كان يعمل صيدليًّا ولى 4 إخوة، ولدان وبنتان.. وساعدتني نشأتي في أن أصبح ذات ميول أدبية وأجيد قواعد اللغة العربية.. وكانت العائلة تعتقد أننى أحب الصيدلة، وفى الثانوية العامة لم أحصل على مجموع لدخول الكلية فالتحقت بكلية الألسن".

وعن الوجوه التي قدمتها، قالت: "سجلت مع محمد ثروت فى بداياته، وكذلك دخلت آمال ماهر لأول مرة مبنى الإذاعة معى وسجلت حلقة مع الموسيقار صلاح عرام من خلال برنامج غنيت لغيرى".

وأشارت إلى أنه لا يوجد مخرج سجلت معه إلا وعرض عليها التمثيل ما عدا المخرج حسن الإمام، مضيفة: "كنت أعمل حلقة لبرنامج رحلة بلا سفر واتصلت بكمال الملاخ، ليكون ضيف الحلقة، فذهبت إليه فى الأهرام فوجدت عنده المنتج رمسيس نجيب، وقال لي: (إنتي هتمثلي)، فرفضت وقلت له (أنا لا أحب أن أكون ممثلة، وأفضل عملى فى الإذاعة)".