إصابة نادين نسيب نجيم خلال تصوير "2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن إصابتها خلال تصوير مسلسل "2020". ونشرت نادين صورة لإصابة يدها، ومكتوب عليها: "من بعد مشهد إمبارح هاك صار، بدي ضلني شهر لابسة هل الشيء". وعلقت على الصورة المنشورة عبر حسابها على "تويتر": "حاخلص أنا ومارح يخلص التصوير". يذكر أن مسلسل "2020" كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف التصوير بسبب إجراءات مواجهة تفشي كورونا.

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