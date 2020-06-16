"قُبض عليها مرتين وقُدمت 3 أعمال".. معلومات عن نيفين مندور "فيحاء" في "اللي بالي بالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة نيفين مندور، التي لم تقدم أعمالا كثيرة، بعد ميلادها الـ47، اليوم.

ونستعرض لكم بعض المعلومات عنها..

- من مواليد 16 يونيو 1980.

- بدأت علاقتها بحب التمثيل منذ الصغر، إذ كانت تشارك في المسرحيات المدرسية، ثم الجامعية.

- يعرفها الجمهور المصري من خلال دور "فيحاء" في فيلم اللي بالي بالك، إذ قدمت دور البطولة أمام محمد سعد.

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- قدمت بعدها مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ثم مسلسل مطعم تشي توتو، مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي.

- ابتعدت بعدها عن التمثيل نهائيًّا.

- ألقي القبض عليها مرتين في 2013 و2016 بتهمة تعاطي المخدرات.

- تصدرت مؤشرات البحث على جوجل في أبريل الماضي، بعد انتشار صور قديمة لها.

- عبر حسابها على إنستجرام كانت الفنانة المعتزلة تنشرا صورا لها، كان آخرها في سبتمبر الماضي.