محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
تحتفل الفنانة نيفين مندور، التي لم تقدم أعمالا كثيرة، بعد ميلادها الـ47، اليوم.
ونستعرض لكم بعض المعلومات عنها..
- من مواليد 16 يونيو 1980.
- بدأت علاقتها بحب التمثيل منذ الصغر، إذ كانت تشارك في المسرحيات المدرسية، ثم الجامعية.
- يعرفها الجمهور المصري من خلال دور "فيحاء" في فيلم اللي بالي بالك، إذ قدمت دور البطولة أمام محمد سعد.
- قدمت بعدها مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ثم مسلسل مطعم تشي توتو، مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي.
- ابتعدت بعدها عن التمثيل نهائيًّا.
- ألقي القبض عليها مرتين في 2013 و2016 بتهمة تعاطي المخدرات.
- تصدرت مؤشرات البحث على جوجل في أبريل الماضي، بعد انتشار صور قديمة لها.
- عبر حسابها على إنستجرام كانت الفنانة المعتزلة تنشرا صورا لها، كان آخرها في سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "قُبض عليها مرتين وقُدمت 3 أعمال".. معلومات عن نيفين مندور "فيحاء" في "اللي بالي بالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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