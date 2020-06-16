رحيل الإعلامية نهى العلمي.. مقدمة برنامج "اللقاء المفتوح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
رحلت الإعلامية الإذاعية نهى العلمي، مذيعة شبكة صوت العرب، عن عالمنا، اليوم الثلاثاء.
وبسبب ظروف كورونا الحالية، اقتصر الأمر على إقامة جنازة لها دون عزاء.
وكتب محمد عبد العزيز مدير المنوعات بصوت القاهرة: "فارقتنا إلى دار الحق الأستاذة الغالية والإذاعية الكبيرة مدام نعى العلمي"
وقالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، إن الإعلامية نهى العلمي توفيت منذ قليل، ومن المقرر أن نعيد إذاعة أشهر برامجها خلال الفترة المقبلة، إذ أن الراحلة من رواد إذاعة صوت العرب .
شاركت في تقديم برنامجين شهيرين هما "اللقاء المفتوح"، و"سهرة الأحد" و"رحلة بلا سفر"، و"العالم من خلالهم"، و"دعوة على السحور".
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