مطلعين عيني.. علي الطيب ينشر صورة من كواليس "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان علي الطيب، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة الفنان أحمد الفيشاوي، من كواليس فيلم "الحارث".

وعلق الطيب على الصورة قائلًا: "من كواليس فيلم الحارث، مع فيشو ونصار اتصورنا من غير أ. نادر المخرج اللي كان بيشرح المشهد لياسمين الرئيس وبيلحق النهار، تحياتي ليكم كلكم يا مطلعين عيني معاكم و ناسيين إني لسه بتعالج".

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: "فيلم "الحارث"، ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".