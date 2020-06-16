صورة- محمد رمضان يعلن: بشير الديك مؤلف مسلسل أحمد زكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي:

تعاقدت شركة سينرجي، مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشر "رمضان"، صورة له رفقة "الديك"، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، وعلق عليها: " "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي )".

وأضاف: "ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة وطائر على الطريق و النمر الأسود".

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وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.

وشارك محمد رمضان، في رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.