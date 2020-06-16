تراند اليوم : أخت أحمد زكي ترفض تجسيد محمد رمضان لشخصية شقيقها

أكدت الحاجة منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، أنها لم تستقبل أي طلب من قبل الفنان محمد رمضان بشأن رغبته في تجسيد شخصية شقيقها، معقبةً أنها لن توافق على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو.

وأضافت خلال مداخلة على إحدي القنوات الفضائية، أن تفاصيل فترة الطفولة للفنان أحمد زكي لا يعرفها أحد سوى عائلته ولا بدّ من العودة إليهم وسؤالهم للتعرف على هذه التفاصيل.

وتابعت شقيقة أحمد زكي: "جميع أفراد عائلة أحمد زكى تحب الفنان محمد رمضان بسبب وقوفه بجانبنا في عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا للحصول على موافقة على تجسيد شخصيته، مرحبة بالفكرة ولكن الموافقة على تجسيد شخصية أحمد زكي بعد قراءة السيناريو بالكامل".

وأكدت أن والدة الفنان الراحل أحمد زكى سجلت جميع مراحل حياة الفنان الراحل ومتواجدة معها وكذلك في فترة مرضه، فضلا عن فترة حياته في الصغر حتى وصوله إلى التمثيل.

من ناحية أخرى، قال المخرج المصري محمد سامي إن هناك ألغاما في مشروع مسلسل تجسيد شخصية أحمد زكى، مرجحا أن الفنان محمد رمضان هو أنسب شخص يستطيع تمثيل شخصية أحمد زكي بسبب التشابه القوي بينهما في ملامح الشكل فضلا عن الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها.