بالصور: أول نزهة مشتركة لليدي غاغا مع حبيبها مايكل بولانسكي هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:41 مساءً - ظهور النجمات العالميات بإطلالة مميزة نهاراً ليس من أولوياتهن خاصةً في فترة الإغلاق،بل أنهن عادةً يتعمدن الظهور ببساطة مثل أي نساء أخريات للراحة والإسترخاء وإراحة بشرتهن من مستحضرات التجميل الضارة بصحة ونضارة البشرة،والمغنية الأمريكية العالمية ليدي غاغا مثلهن جميعاً.

ويوم أول أمس الأحد ،عصراً، التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية الشهيرة ليدي غاغا الحائزة على جائزة غرامي في ماليبو- كاليفورنيا.

وظهرت المغنية ليدي غاغا البالغة من العمر 34 عاماً لأول مرة هذا العام ومنذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا برفقة حبيبها الرئيس التنفيذي لمجموعة باركر وخريج جامعة هارفارد مايكل بولانسكي البالغ من العمر 42 عاماً حيث أنهما كانا يجلبان الغذاء والمشروبات،ويسيران معاً برومانسية برحلة تسوق ونزهة مشتركة ،هي الأولى لهما منذ أشهر،وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

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ليدي غاغا اعتمدت إطلالة وصفها البعض بالسيئة،بينما وصفها البعض بالطلة الأنيقة البسيطة، مرتدية بنطال ضيق أصفر، وكروب توب بيضاء، وحذاء بني اللون من جلد الغزال،بينما ارتدى حبيبها سترة أوف وايت،وشورت أسود،وحذاء رياضي أزرق فاتح.

وتجدر الإشارة إلى أن المرة الاولى التي رصدت فيها غاغا برفقة حبيبها مايكل بولانسكي في رأس السنة الجديدة، في لاس فيغاس .

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وكانت غاغا قد طرحت مؤخراً ألبومها الجديد السادس باسم:"Chromatica" متحدية أزمة جائحة فيروس كورونا،وتوقع له الكثير من معجبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن يحقق نجاحاً جماهيرياً باهراً.

وتقضي ليدي غاغا فترة الحجر المنزلي برفقة حبيبها مايكل بولانسكي ،ونشرت ليدي غاغا صورة رومانسية لها معه بوضعية حميمة ذات إطلالة بحرية خلال فترة الإغلاق والحجر المنزلي للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

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وشاركت ليدي غاغا مؤخراً عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، بخطاب مؤثر مع باراك أوباما وعدد من زملائها المشاهير بخريجي طلاب جامعات عام 2020،أشارت فيه إلى تأثيرات مقتل جورج فلويد الإيجابية في المجتمع الأمريكي،وقالت: "إنكم تشاهدون المجتمع يتغير بطريقة مهمة ،لكن هذا التغيير بطيئاً،وعلينا أن نتحلى بالصبر . لكن التغيير سيحدث،وسيكون للأفضل"،وباركت لخريجي 2020.

وتتقبل ليدي غاغا بتفاؤل أزمة جائحة فيروس كورونا،وملتزمة بالحجر المنزلي،وصارحت محبوها أنها تتمنى الإلتقاء بوالديها وجدتها لكنها لن تفعل ذلك حرصاً على سلامتهم،وإنها تطلب من الجميع عدم الخروج والتنزه مع من هم فوق ال65 عام حرصاً عليهم، مضيفة "وأنا واثقة وبفضل الله إننا سنكون بخير".