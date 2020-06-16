فيديو .. سعد لمجرد يوجه رسالة شكر لمحبيه

نشر النجم سعد لمجرد فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووجه سعد لمجرد من خلاله رسالة شكر لمحبيه قائلًا: تحية لكل الكروبات

التي تناضل كي ننال دائما ارقاما قياسية ومشرفة نفخر بها جميعا ، تحية من القلب لهم بدون استثناء ..احبكم و اقدر تعبكم جدا ، الله يخليكم ليا.

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يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان باب الرجاء، وشاركه في الغناء الفنان محمد رضا، والأغنية من كلمات أبو الفضل، وألحان محمد رضا، وتوزيع حمزة الغازي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.