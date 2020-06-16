تعرف على تفاصيل الموسم الثاني من "حياة سعيدة"

تستعد قناة "النهار"، لعرض الموسم الثاني من برنامجها "حياة سعيدة" والتى تقدمه الإعلامية حنان حماد والدكتورة رانيا حمدي، في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الجمعه من كل أسبوع.

ويستضيف البرنامج في أول حلقه له والتى تذاع يوم الجمعه المقبل الملحن وليد سامي، الذي شارك في ألحان

مسلسل "البرنس"، مع المطرب أحمد سعد، والذي حقق على نجاحا كبيرا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

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كما يكشف وليد، خلال الحلقة عن كواليس تعاونه مع أحمد سعد وصداقتهم القوية التي تجمعها وعلاقته بالمخرج محمد سامي،

وأخر أغنية له التى طرحتها المطربة مروة ناجي، والعديد من الأسرار الشخصية في حياته والتطرق إلى بدايته الفنية.

يذكر أن برنامج "حياة سعيدة" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساء على فضائية النهار، وهو من تقديم الإعلامية حنان حماد ورانيا حمدي ورئيس التحرير دنيا سلطان وحقق الموسم الاول على نجاحا كبيرا لوجود شخصيات هامة بالبرنامج.