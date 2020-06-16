نشر النجم أحمد فهمي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر فهمي من خلاله أثناء ممارسته للتمارين البايسبس، مشيرًا إلى أن ممارسة إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي لتنمية العضلات والعقل. Advertisements ومن ناحية أخرى يشارك النجم أحمد فهمي في بطولة مسلسل أسود فاتح، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، نصار سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى، روجينا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..أحمد فهمي يحث محبيه على ممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.