شاهد .. حسن الرداد في كواليس توأم روحي

نشر الفنان حسن الرداد صورة له أثناء كواليس تصوير فيلم توأم روحي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر الرداد من خلالها برفقة الفنانتين أمنية خليل، وعائشة بن أحمد، وذلك أثناء تصويرهم فيلم توأم روحي، والمقرر Advertisements طرحه قريبًا بجميع دور العرض. طرحه قريبًا بجميع دور العرض. يذكر أن فيلم توأم روحي من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة كل من حسن الرداد، أمنية خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي.

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