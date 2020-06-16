محمد العلوي ناعيًا سارة حجازي: لك الجنة ولهم الجحيم

نعى الفنان محمد العلوي، الناشطة سارة حجازي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر العلوي صورة لسارة، وعلق عليها ناعيًا: سارة

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حجازي لك الجنه ولهم الجحيم ان شاء الله وعلى روحك السلام.

يذكر أن الناشطة سارة حجازي توفيت أمس الأحد، وذلك بعد أن أقدمت

على الانتحار بعد أن تركت رسالة مقتضبة تتحدث فيها عن قسوة تجربتها الحياتية التي لم تتحمل مقاومتها، وأثار وفاتها تساؤلات عديدة حول وفاتها، وكانت سارة ساعدت والدتها في رعاية أشقائها الصغار بعد وفاة والدها، كما عملت كإخصائية في تكنولوجيا المعلومات.