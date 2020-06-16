وفاء صادق: العمل مع الزعيم عادل إمام يجعل الفنان يظهر ويبان

قالت الفنانة وفاء صادق أن دور ميس جيلان في فلانتينو جعل الناس تتذكرها أكثر رغم أنها شاركت في المواسم الرمضانية السابقة لكن لمسة الأستاذ عادل إمام في أعماله عندما نشاركه في أعماله جعلت الجمهور يشعر وأنها غابت منذ فترة طويلة وتابعت قائلة: مشاركتي صغيرة في المواسم السابقة لأنني أحرص على إنتقاء أعمالي لكن العمل مع الزعيم بيخلينا ظاهرين وباينين وأدورانا مأثرة مع الجمهور.

وأشارت وفاء أن مشاهد العمل لم تجمعها بالنجم عادل إمام لكنها كانت تلتقى به في الكواليس وتسلم عليه واصفة مشاعرها تجاه العمل مع الزعيم بأنها كانت مبهورة في كل مرة تلتقي به في الكواليس وسأظل لأنه إنسان جميل على كل المستويات وده سر أنه الزعيم على مدار التاريخ ليس فقط بأفلامه ومسلسلاته فهو نجم وده مفروغ منه ولكن لأنه إنسان على كافة المستويات ويكفي بأن اللوكيشين كله بيبتسم في وجوده وبيحسسنا أنه أب لينا كلنا.

وحول أداء الفنانة دلال عبد العزيز قالت وفاء: كانت رائعة في أدائها وهيا إدتنا كلنا درس في الالتزام والمذكارة كانت بتوصل قبل تصوير المشهد مذاكرة بشكل يخض وكانت بتسألنا بعد الإنتهاء من أي مشهد

وتقول هوا أنا عكيت.

علقت الفنانة وفاء صادق في مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على تريند فرح سنية من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي قائلة: كانت مفاجأة بالنسبة ليا وأنا عرفت بالصدفة من تدوينة كتبه الفنان محمد رياض قال فيها ياجماعه أنا مش مصدق نفسي وفي أثناء ذلك فوجئت بصفحتي كلها بوستات من كلمة واحدة ماما أنا مأكلتش مكرونة وكنت سعيدة جدًا رغم أنه مر أكثر من 24 سنة .

وتابعت: أنا شفت المسلسل خمس مرات في حياتي ورغم مرور 24 سنة على عرضه إلا أنه اصبح عاديًا أن يعرض كل سنة مرتين على مدار العقدين الأخيرين مشيرة أن جميع أبطال العمل بما فيهم الفنانة عبلة كاملة كانوا صغار في السن أثناء تصوير العمل حتى أن الفنانة عبلة كامل وقتها كانت أصغر سنًا مما يمكن أن يجعلها تؤدي دور أمًا لها وقت تصوير

المسلسل.

وأشارت أن المسلسل ناجح جدًا وحقيقي وتابعت قائلة: مسلسل حقيقي بجد وهيعيش أكثر لكن المفارقة بحسبها هي رد فعل الناس الذي يكون في كل مرة يعرض فيها الملسلس وكأنه جديدًا ولم يمض عليه 24 عامًا.

Advertisements

وأكثر من جيل تابع العمل الدرامي إلى أن المسلسل يشبه المصريين لايوجد به تقليد لشيء خارج مصر قائلة: ماحاولناش فيه نقلد حاجة بره مصر شبهنا مليون في الميه.

وحول ذكرياتها مع المسلسل قالت: المسلسل كله مايتنسيش عشان مابقاش بقول اي حاجة وشغلي مع نور الشريف جعلني محظوظة ودائمًا بقول كده لأني عملت وأنا صغيرة مع كبار الفنانين وشربت منهم الخلاصة من حيث النصائح والأستاذ نور الشريف لم يبخل علينا علمنًا نكون طبيعين مش مصطنعين وأزاي نقف قدام الكاميرا.

وكشفت الفنانة وفاء صادق أن الفنان نور الشريف كان عاشقًا للتصوير الفوتوجرافي حتى أنه كان يحمل كاميرته دائمًا وقام بتصويرنا جميعًا أثناء تصوير العمل عدة مرات ولازلت محتفظة بصورة بتوقيعه الشخصي وقت تصوير لن أعيش في جلباب أبي قام بالتقاطها لي يوم فرح سنية.

وحول عدم طروء تغيرات كبيرة في ملامح الفنانة وفاء صادق منذ مسلسل لن أعيش في جلباب ابي وحتى فلاتينو برغم مرور 24 سنة قالت: الحمد لله أنا مابحاولش أغير كثيرًا في شكلي إلا في إطار قيامي بدور شخصية معينة والتغيرات عادة بسيطة في إطار قصة شعر أو باروكة بسيطة إرتداء عدسة لاصقة أو باروكة لكن في حياتي الشخصية مرتاحة لخلقة ربنا .