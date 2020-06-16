بتهمة اغتصاب طفلة لأكثر من 100 مرة.. أمريكي يواجه أحكاما بالسجن 2750 عاما

وحسب الصحيفة، فإن الشرطة الأمريكية تمكنت من القبض على ديفيد ماكوتشون، (36 عامًا)، بتهمة اغتصاب طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات لأكثر من 100 مرة.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن هذه الجريمة ليست الوحيدة التي سيُعاقب عليها ماكوتشون، لكنه يواجه أيضًا 70 تهمة اغتصاب، و40 تهمة شذوذ جنسي، و110 اتهامات بسوء المعاملة.

ويواجه ماكوتشون 220 جريمة بعد اعترافه أمام محققي الشرطة على مدار تحقيقات استمرت يومين بارتكابه لكل هذه الانتهاكات الشنيعة، وتم احتجازه في سجن مقاطعة لين.

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ووفقًا لأحكام ولاية أوريغون، فإن عقوبة تهمة الاغتصاب لا تقل عن 25 عامًا وجريمة الشذوذ تصل عقوبتها إلى 8 سنوات، ومن الممكن أن تصل أيضا لمدة 25 عامًا إذا كانت الضحية قاصرا، لذلك ستصبح حصيلة العقوبة التي تنتظر ماكوتشون جراء قضايا الاغتصاب 1750 عاما، إضافة لجرائم الشذوذ وسوء المعاملة التي ستضيف إليه 1000 سنة أخرى.

وإذا تم النطق بالحكم النهائي على ماكوتشون في الجلسة التي ستُعقد بتاريخ 16 تموز/يوليو المقبل بهذه المدة الكبيرة، سيكون تجاوز عدد السنين التي حكم بها على المغتصب بيلي جو غودفري في 2015، حيث يقضي الآن عقوبة مدتها 1050 عامًا بعد قيامه بالاعتداء الجنسي على طفلين يتراوح عمراهما بين 8- 13 عاما، لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 1995 حتى عام 1999.

الجدير بالذكر أن أطول عقوبة بالسجن صدرت ضد متهم وصلت إلى 42924 عامًا، وقد صدرت هذه الأحكام ضد جمال زوغام، حيث أُدين كمرتكب لـ 191 جريمة قتل واثنتين من عمليات الإجهاض، كما اتهم أيضا بـ 1856 محاولة قتل، إضافة إلى 4 جرائم من الفساد ومشاركته في هجمات محطة القطار الإرهابية في مدريد عام 2004.