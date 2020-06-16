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وبحسب تقرير نشر في الصحيفة، اليوم الثلاثاء، فإن روبن جونز البالغ من العمر 79 عاما، من مدينة يومنستر غرب بريطانيا، يعاني من مرض السكري المزمن، ففي أوائل أبريل/نيسان الماضي، عانى من آلام شديدة في المعدة، حيث خضع على إثرها لاختبار الفحص من فيروس كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية.
وأمضى جونز، عامل البناء المتقاعد إثر ذلك، عشرة أسابيع في مستشفى مقاطعة هيرفورد البريطانية، يحارب فيها الفيروس القاتل من أجل الحياة، وبسبب مرضه وخضوعه لعملية حديثة لإصلاح ثقب في الأمعاء، تم تزويده بتدفق مستمر من الأكسجين لمساعدته في محاربة الفيروس.
وخلال فترة مكوثه في المستشفى، اتصل الطاقم الطبي بزوجته، ست مرات، وأخبروها أن زوجها على وشك الموت، وسيفارق الحياة في غضون 24 ساعة، لكن في كل مرة، كان جونز يتعافى وتتحسن حالته، حتى في نهاية المطاف تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.
وحيّا الطاقم الطبي في مستشفى هيرفورد، الجد جونز؛ لتغلبه على الفيروس التاجي، حيث هتفوا له أثناء خروجه من المستشفى، الأسبوع الماضي، وتعافيه من المرض.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. “معجزة حيرت الأطباء” مسن مصاب بسكري مزمن يهزم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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