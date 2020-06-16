كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سعد لمجرد يغازل جمهوره عبر "إنستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر سعد بالصورة بأطلالة كاچول مرتدي تيشرت أبيض ، وعلق علي الصورة " الأشياء العظيمك لم تأتي أبدا من مناطق الراحة. ، وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيه مع الصورة وتعددت التعليقات أبرزها " ملاك وربي ، ربنا يخليلك ليلي يا غزالي " .

يشار أن دويتو "انساى"، غناء الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد حقق نجاحا كبيرا ،واكتسحت هذه الأغنية تطبيق انغامى ، حيث أصبحت الأغنية الاولى على تطبيق انغامى وتخطت 250 مليون مشاهدة .

أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج المخرج حسام الحسيني.