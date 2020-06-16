يارا تشارك جمهورها بصورة جديدة

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة يارا جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها من داخل منزلها. علقت يارا على الصورة قائلة : مساء الخير عليكم????كيفكم اليوم إن شاءالله بخير???????? وبما إنّو رجعنا???????? عم نحاول نتمَركز لمباراة الليلة????????❤️????‍♀️ وإنتوا????؟ نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: مساء جمالك نووورتي ياقمرررومستعدييين للفوز ان شاءالله Advertisements احلى يارا فالعالم

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". قد يهمك أيضا: يارا تطرح أحدث أغانيها "ما خطر ع البال" عبر قناتها على منصّة "يوتيوب" إليسا توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام

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