برفقة شقيقتها سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة صور جديدة لها برفقة شقيقتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت سارة سلامة على الصورة قائلة "عودة الصورة ربنا يخليك لينا ياملاكى الجميل.



وتألقت سارة سلامة برفقة شقيقتها بإطلالة انيقة، مرتدية بلوزة باللون الرمادى اللامع، كشفت عن أنوثتها.



وظهرت بتسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركت خصلاته منسدلة أعلى كتفيها.



ووضعت اللمسات الجمالية الجريئة التي تناسب مع الإطلالة حيث استخدمت اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات من الكنتور والبلاشر المميز.

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شاركت سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "يا أنا يا جدو" وقدمت شخصية قشطة والتي تقع فى حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثيرا من العوائق بسبب جده الذى يرفض زواجهما.

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