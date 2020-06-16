القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة منى ممدوح , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها بفستان كب . نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : قلب القلب ..بسم الله ماشاء الله قمر ربنا يحفظك ..احلى فنانة فى الوطن العربى.

يُذكر أن شاركت الفنانة منى ممدوح فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. قد يهمك أيضا: منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا رزان المغربى فى أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

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