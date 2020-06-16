شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن السيناريست بشير الديك: أقرب الأصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد رمضان أن السيناريست الكبير بشير الديك كان أقرب أصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى، وذلك بعد التعاقد معه لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وكتب النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)، ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود".

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من جانب آخر، استقرت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، على الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل "الامبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث قال المؤلف بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه وقع رسمياً على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة بقيادة حسام شوقى مديرعام الشركة وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل، واختيار المخرج ومهندس الديكور والاستايلست وخلافه.





وكان النجم محمد رمضان أعلن منذ أيام عن اعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر آراء الجمهور، فلمس آراء إيجابية من الجمهور تجاه تقديم تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين رمضان والنجم الكبير أحمد زكى.