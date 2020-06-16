شكرا لقرائتكم خبر عن شكيو وماجد وبيومى فى صورة من كواليس "حملة فريزر"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان " شيكو" ذكرياته مع فيلم حملة فريز بنشر صورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات ‏إنستجرام من كواليس الفيلم مع هشام ماجد ونسرين امين واحمد فتحي وبيومي فؤاد‎.‎وكتب:"سلفي سور مجرى العيون‏‎ ".‎



شيكو

من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏

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تدور قصة فيلم حملة فريزر حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام، ويقرر مجموعة من ضباط ‏المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق ‏عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى (مديح البلبوصي)، ومع فتاة لديها سوابق ‏في اﻵداب تدعى (تباهي).‏