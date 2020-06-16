شكرا لقرائتكم خبر عن فهمي الخولي: المسرح يزدهر في الأزمات ومبادرة "الثقافة" مفيدة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج الكبير فهمي الخولي أن المسرح دائما يزدهر في الأزمات وتخرج روائع الأعمال في الأوقات العصيبة وهذه الفترة تقدم وزارة الثقافة مبادرة مفيدة جدا للجمهور حيث تقدم روائع الأعمال المسرحية العالمية .

كان قد شارك المخرج فهمي الخولي بالتحليل للعناصر المختلفة لعرض "أبو عطسة جنان" وحلل فيه النص وأبعاده، ومسرحية "أبو عطسة جنان" بطولة حسن عبد الفتاح عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة و، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى.

المسرحية تقدم ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعرضت الخميس الماضي الموافق 11 يونيو أول العروض المسرحية لمبادرة "اضحك - فكر - اعرف".

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مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، و هي مبادرة نوعية لتقديم حلقات ل ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب ، تترواح مدتهم ما بين ٢٠ الى ٥٠ دقيقة ، جميعهم نصوص أوعن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف .