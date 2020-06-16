شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بشير الديك كاتباً لمسلسل محمد رمضان الجديد عن الامبراطور أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، على الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل "الامبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث قال المؤلف بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه وقع رسمياً على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة بقيادة حسام شوقى مديرعام الشركة وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة عمل الأسبوع المقبل ، للأتفاق على كافة التفاصيل، واختيار المخرج ومهندس الديكور والاستايلست وخلافه.

وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن إعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر أراء الجمهور، فلمس الأراء الإيجابية من الجمهور تجاه تقديم تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين رمضان والنجم الكبير أحمد زكى.





يشار إلى أن الكاتب الكبير بشير الديك، كانت له علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سوياً فى أكثر من عمل، وولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما ، كان أول أعماله هو فيلماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978 .





ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة" .

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بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء" ، ثم "الحريف" الذي يعتبر واحد من أعظم السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظراً لتجاوزه قواعد السيناريو التقليدية في السرد والاعتماد على التفاصيل والأحداث اليومية لخلق عمل عظيم ، وهي تجربة رائدة ربما في السينما المصرية ، أخرج خلال مسيرته فيلمين لم يحققا نجاحاً كبيراً ، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز ، وسكة سفر من بطولة نور الشريف .

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل ، في المقابل قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" وغيرها.